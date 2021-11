14 Tage, 14 Bands, 14 Songs: Mac Maya

Eine Premiere: Markus „Mac“ Mayr präsentiert ein DJ-Set und holt sich analoge Verstärkung von seinen Musikerkollegen Jonas Oberstaller (Gesang), Valerio De Paola (Gitarre) und Max Castlunger (Percussions). Das Ergebnis ist eine stimmungsgeladene Musik, die in völlige Entgrenzung mündet, in ein „Paradies“, in dem Raum und Zeit keine Rolle mehr spielen. Musik, die wie gemacht ist für die Basis Vinschgau Venosta, diese bis vor wenigen Jahren baufällige Kaserne in Schlanders, die umfunktioniert wurde zu einem Freiraum, der die Enge unserer Gebirgstäler vergessen und der Kreativität freien Lauf lässt.