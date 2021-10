14 Tage, 14 Bands, 14 Songs: Maschlmusig

Um als Trio so aus einem Guss zu spielen wie Maschlmusig muss man unzählige Jahre gemeinsam musizieren. Wie ist das möglich bei dem jungen Alter der drei Musikerinnen und Musiker? Ganz einfach: sie sind Geschwister, die von Kindesbeinen an gemeinsam Musik spielen (Beweisfotos auf der Website der Gruppe). Die Geschwister aus dem Pflerschtal bieten traditionelle Volksmusik, gespielt auf eine so lockere und erfrischende Weise, dass es für jeden Musikliebhaber eine Freude ist.