14 Tage, 14 Bands, 14 Songs: Schw4rz

Der Passeirer Sänger und Gitarrist Philipp Schwarz macht bei seinem Auftritt bei den PERFAS Music Sessions seinem Namen alle Ehre: Die Bühne des Astra Brixen ist in dunkles Licht getaucht, das nur durch scharfe Leuchtstäbe im Hintergrund durchbrochen wird. Eine düstere Stimmung in illustrer Runde: Philipp hat mit Simon Gamper (Bass), Daniel Faranna (Cello), Daniel Pupp (Piano) und Manuel Thoma (Schlagzeug) eine schlagkräftige Band um sich versammelt. Gemeinsam besingen sie in „Port4l“ die Rückbesinnung nach schweren Zeiten, welche zugleich den Weg für Neues eröffnet.