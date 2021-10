14 Tage, 14 Bands, 14 Songs: Shanti Powa

Was für eine Power die Gruppe um Frontman Bertrand „Berise“ Risé auf die Bühne der Basis Vinschgau Venosta bringt! Mit 11 Musikern auf der Bühne und 10 Mitwirkenden in der Produktion zeigt dieses Video, wie viel Arbeit hinter dem Showgeschäft steckt – auch hinter den Kulissen. Das Ergebnis ist eine Reggae-Crossover-Show auf höchstem Niveau. Bühne frei für Shanti Powa mit „Out of Reach“ von ihrem neuen Album „Dreamer“.