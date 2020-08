16.000 Kandidaten traten zum Medizinaufnahmetest an

Rund 16.000 Kandidaten sind am Freitag österreichweit zum Medizinaufnahmetest angetreten, allein in Wien waren es über 5.000. Damit handelt es sich um die wohl größte Indoorveranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie. Wegen der Pandemie fand das Aufnahmeverfahren heuer unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und an mehr Standorten als bisher statt. Im Inneren der Messe Wien etwa erinnerten 1.900 Markierungen an das Abstandhalten. Beim Test selbst gab es in jede Richtung zwei Meter Abstand zum Sitznachbarn, die Lüftungsanlage sollte für Bedingungen wie an der frischen Luft sorgen.