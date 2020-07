Motorradunfall in Zenoberg: Frau erheblich verletzt

Weil sie mit dem Motorrad gegen eine Böschung gekracht und auf die Straße zurückgeschleudert worden war, hat sich eine Motorradlenkerin am Samstagnachmittag in Zenoberg (Dorf Tirol) erhebliche Verletzungen zugezogen. Sie wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes Meran und Passeier sowie vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste infolge des Unfals gesperrt werden, es entwickelten sich Staus in beide Richtungen. Die Ortspolizei Meran ermittelt zum Unfallhergang. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Zenoberg. - Video: Videoaktiv Schnals