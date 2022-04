2 Jahre Pandemie: „Jugendliche haben die Schnauze voll“

Nach mehr als 2 Jahren Pandemie und tiefgreifenden Einschränkungen haben ganz viele Jugendliche „die Schnauze voll“, sagt Michael Reiner, der Leiter der Jugendberatungsstelle „Young + Direct“ in Bozen. Mit 1. Mai treten weitreichende Lockerungen in Kraft, Stichwort Maskenpflicht und Green Pass. STOL-Reporter Ivo Zorzi beleuchtet mit Michael Reiner die aktuelle Stimmungslage unter den jungen Leuten und geht der Frage nach, ob und wann es wieder beim Ausgehen so wird wie früher. INFO: Das Jugendtelefon erreichen Sie unter der Nummer 0471 155 155 1 oder per WhatsApp unter 345 0817 056