Felsenstadt Petra: Südtiroler kurz vor Steinschlag vor Ort

In der berühmten archäologischen Stätte Petra in der jordanischen Wüste wurde am Donnerstag, wie berichtet, ein italienischer Tourist von einem herabstürzenden Felsbrocken erschlagen. Zufällig waren Fercam-Chef Thomas Baumgartner und seine Frau Karin nur kurz davor genau an dieser Stelle.