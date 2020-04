Der Tag, an dem Südtirol den Atem anhielt

Der Schock, der Trauer und die Fassungslosigkeit sind unvergessen: Vor genau 10 Jahren – also am 12. April 2010 – war einer der traurigsten Tage der Südtiroler Geschichte. 9 Menschen verloren an jenem Montag beim Vinschger Zugunglück ihr Leben.