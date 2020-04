Gänsbacher: „Impfstoff kommt, aber…“

STOL hat mit dem renommierten Südtiroler Virologen Dr. Bernd Gänsbacher über die neuesten Entwicklungen zum Thema Sars-Cov2 gesprochen. Wie viele Menschen in Südtirol mittlerweile Antikörper haben, die Lage in Südtirol, das totale Versagen Italiens, die Übertragung des Virus auf Ungeborene, extreme Covid-Verläufe, die 2. Welle und vor allem die nun beginnenden Impf-Tests am Menschen standen dabei im Fokus.