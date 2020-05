Covid-Krankenschwester kämpft sich auch zu Hause durch

Angelika Stampfl ist Krankenschwester in einem Altersheim in Brixen und arbeitete dort an der Spitze der Covid-Abteilung. Und eine weitere Herausforderung erwartet sie jeden Tag auch zu Hause. Eine ihrer beiden Töchter, Barbara, Anfang 30, lebt bei ihr, weil sie an einer schweren Form von Autismus leidet. Angelika Stampfl, die auch Präsidentin der Vereinigung der Eltern von Menschen mit Behinderungen ist, spricht über die Herausforderungen der Zeit im Lockdown und in den ersten Tagen in Phase 2.