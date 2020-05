Whiskey Sour: Cocktail selbst gemacht

In Zeiten der Coronakrise verbringen viele Südtiroler vermehrt Zeit zu Hause. Um sich das Leben auch in den eignen vier Wänden versüßen zu können, zeigt Ihnen Aaron Stecher, Chef de Bar vom Hotel Therme Meran, von nun an immer freitags ein leckeres Cocktail-Rezept zum Nachmachen. Ganz ohne professionelle Ausrüstung und mit Zutaten, die sie allesamt im Supermarkt finden. In dieser Folge verrät Ihnen der Profi, wie Ihnen zu Hause ein leckerer Whiskey Sour gelingt. STOL wünscht Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.