Aus dem Cockpit: Spektakuläre Aufnahmen der Frecce Tricolori

5 Tage und 21 Städte – die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori machen einen Giro d’Italia. Am ersten Tag überflogen die Frecce Städte in Norditalien, unter anderem Trient, Mailand und Turin. Am zweiten Tag färbten die Flieger den Himmel über Genua, Florenz und Perugia grün, weiß, rot. Jetzt am dritten Tag dieses Marathons sind die Städte Palermo und Cagliari an der Reihe – mit atemberaubenden Bildern. Die Flüge sollen der Opfer der Coronaviruskrise gedenken.