Wirbel um Rassismus-Vorfall im Central Park

Ein Vorfall im New Yorker Central Park hat in den USA zu einem Aufschrei und Rassismus-Vorwürfen geführt. Ein afroamerikanischer Hobby-Vogelbeobachter hatte eine weiße Frau gebeten, den Parkregeln entsprechend ihren Hund anzuleinen. Die Frau lehnte dies jedoch ab, rief die Polizei an und drohte damit, zu berichten, dass ein afroamerikanischer Mann ihr Leben bedrohe. Das Video, das die Schwester des Mannes auf Twitter teilte, wurde bereits rund 30 Millionen Mal angesehen. Das Video zeige „Rassismus, ganz einfach“, kommentierte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio.