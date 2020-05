Bomben-Schwergewicht ist entschärft

Eine der größten, je in Südtirol gefundenen Fliegerbomben wurde am Sonntagvormittag in Gmund bei Pfatten erfolgreich entschärft. Um 9.34 Uhr ertönte der Alarm zum Beginn der Arbeiten, bereits um 10.18 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Der Einsatz verlief reibungslos - trotz Coronakrise.