3 Autos verwickelt: Schwerer Unfall in Kardaun

Am Freitagvormittag hat es auf der Staatsstraße in Kardaun gekracht: 3 Autos sind in den Unfall verwickelt. 3 Personen wurden verletzt, eine von ihnen lebensgefährlich. Die Straße bleibt über Mittag gesperrt. Aufnahmen: DLife