3 Fragen an Philipp Achammer: Wieder Fernunterricht im Herbst?

Bildungslandesrat Philipp Achammer hat am Montag Bilanz über das abgelaufene Schuljahr gezogen. Wegen der Corona-Pandemie waren die Klassenzimmer über weite Strecken leer, der Unterricht fand teils in virtueller Form am Computer statt. STOL hat bei Landesrat Achammer alle notwendigen Infos zum neuen Schuljahr - vom Präsenzunterricht bis zur Impfung - eingeholt.