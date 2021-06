33 Verletzte: Hier explodiert eine Tankstelle in Russland

Feuerinferno in Nowosibirsk in Russland. Bei der Explosion einer Tankstelle in der drittgrößten Stadt Russlands wurden 33 Personen zum Teil schwer verletzt. Die Ursache für die Explosion ist unklar, die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf Missachtung der Sicherheitsvorschriften. Der Betreiber der Tankstelle wurde verhaftet.