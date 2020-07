400 Einsätze: Schwere Unwetter von Mailand bis Vicenza

Am Wochenende sind in der Po-Ebene heftige Unwetter mit Sturmböen niedergegangen. Die Feuerwehren wurden zu über 400 Einsätzen gerufen. Über 100 Einsätze wurden in Brescia gezählt, 62 in Verona und 56 in Mailand.