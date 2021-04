400 Frauen stricken den längsten Schal der Welt

In der kleinen Fraktion Lasino in der Gemeinde Madruzzo im Trentino glühen die Stricknadeln. Seit einem Jahr stricken 400 Frauen am längsten Schal der Welt. Unterstützung bekommen sie zudem von Frauen aus anderen Regionen Italiens. Der Großteil der Wolle wurde aus alten Decken oder Pullis wiederverwertet. Im Sommer soll der 17 Kilometer lange Schal fertig sein, er wird danach zu Decken verarbeitet, die an Hilfsorganisationen gespendet werden. Auch ein Eintrag ins Buch „Guinness World Records“ soll folgen.