48-Jährige starb nach Messerattacke im Bezirk Mistelbach

In einer Wohnung im Bezirk Mistelbach ist am Sonntagabend die Leiche einer 48-Jährigen entdeckt worden. Am Körper der Frau wurden mehrere Stichverletzungen festgestellt, berichtete die Polizei. Als Tatwaffe gilt ein Küchenmesser. Ein anwesender 53-Jähriger wurde festgenommen. Der Verdächtige soll am Montag einvernommen werden. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete eine Obduktion an. Vorerst unklar war, in welchem Verhältnis Opfer und Beschuldigter zu einander standen.