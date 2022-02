555 Karat: Schwarzer Diamant der Rekorde kommt unter den Hammer

Ein Edelstein, der Rekorde bricht. "The Enigma", also übersetzt: Das Rätsel, heißt dieser schwarze Diamant und ist 555,55 Karat schwer. Damit steht er im Guinnessbuch der Rekorde "The Enigma" kommt rein online bei Sotheby's unter den Hammer, auch das Auktionshaus spekuliert mit einem Rekordpreis.