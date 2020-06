Bärenbegegnung: STOL hat den mutigen Wanderer aus Prissian gefunden

Ein nicht alltägliches Erlebnis hatte am Dienstag ein 57-Jähriger Prissianer bei einer Wanderung im Trentino. Er begegnete einem Bären auf seiner Tour in Richtung Gardasee. Trotz der Bedrohung drehte er mit seinem Handy ein Gänsehautvideo von der gefährlichen Begegnung. Ein erstes Video, das in den sozialen Netzwerken die Runde machte, wurde von Stol bereits am Freitagabend veröffentlicht. Die Redaktion forderte den unbekannten Mann gleichzeitig dazu auf, sich zu melden und über das Erlebte zu erzählen. Stol ist es schließlich gelungen, den Wanderer zu finden. Das Tagblatt "Dolomiten" veröffentlicht am Montag ein Exklusiv-Interview mit dem 57-Jährigen. In diesem Video sehen Sie noch zusätzliche Aufnahmen, welche der mutige Prissianer Stol freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Videoschnitt & Audio: Mairfilms