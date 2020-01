64. Wiener Opernball steht im Zeichen der "Königin der Nacht"

Der Wiener Opernball am 20. Februar steht ganz unter der Regentschaft der Königin der Nacht. Gemäß ihrem Konzept "Alles Oper" hat Organisatorin Maria Großbauer die gefährlich-glanzvolle Figur aus der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart in den Mittelpunkt gerückt. "Sie wird omnipräsent sein", sagte Großbauer bei einer Pressekonferenz am Dienstag.