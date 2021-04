99 Festnahmen bei Razzia gegen die Mafia

Die Polizei und Carabinieri sind am Montag landesweit gegen Mafia-Kriminelle mit Dutzenden Festnahmen vorgegangen. In der süditalienischen Stadt Bari an der Adria-Küste setzten die Ermittler in einem großangelegten Einsatz 99 Menschen fest.