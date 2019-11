A22-Konzession: 2 Vorschläge liegen auf dem Tisch

Die öffentlichen Anteilseigner der Brennerautobahn A22 bei Verkehrsministerin De Micheli: 2 Vorschläge liegen für den Erlass der Konzession vor, das Ministerium will sie in den nächsten Tagen prüfen. Landeshauptmann Arno Kompatscher mit einem Statement nach dem Treffen in Rom.