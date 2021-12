Aaron Kerschbaumer singt gegen Vorurteile

Der Klausner Singer-Songwriter Aaron Kerschbaumer ist keiner, der Musik am Fließband produziert. Seinen aktuellen Song „Korsika“ hat Kerschbaumer für das Theaterstück „Schuld“ der Jugendgruppe Milland geschrieben, in dem es eben darum geht, zu hinterfragen, warum es so viele Vorurteile und Schuldzuweisungen in der Gesellschaft gibt.