Achammer über Beitragsansuchen: „System funktioniert“

In einem Live-Statement via Facebook informierte Landesrat Philipp Achammer über die derzeitige Lage in Sachen Coronavirus-Krise und beantwortete die wichtigsten Fragen. Dabei ging es vor allem um Aspekte aus der Wirtschaft. Seit Montag können etwa einige weitere Handwerker wieder arbeiten. Zudem sind seit Dienstagnachmittag Ansuchen um Beiträge zwischen 3000 und 10.000 Euro möglich. Jeder der ansucht werde entsprechend unterstützt. Es habe bereits Rückmeldungen gegeben. Es sei demnach ganz einfach, „aber das System funktioniert“, so Achammer.