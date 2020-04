Achammer: „Hoffen auf Wiederaufnahme der Produktion nach Ostern“

Landesrat Philipp Achammer hat auch am Mittwoch die wichtigsten Fragen der Bürger zur aktuellen Corona-Situation in einem Livevideo beantwortet. Der Produktionsstopp wurde am Mittwoch von der italienischen Regierung bis zum 13. April verlängert. Danach hoffe man auf eine Lockerung der Maßnahmen und eine Wiederaufnahme der Produktion in zahlreichen Betrieben, wenn auch mit Einschränkungen und verschärften Sicherheitsauflagen.