Achammer: „Klares Nein zu Schulstart mit Maske und hinter Plexiglas“

Am 7. September beginnt in Südtirol das neue Schuljahr. Die Südtiroler werden die ersten in Italien sein, die nach der Schließung Anfang März, wieder die Schulbank drücken. Dies haben die Schullandesräte aller 3 Sprachgruppen, Philipp Achammer, Giuliano Vettorato und Daniel Alfreider, am Montag auf einer Pressekonferenz angekündigt. Die 3 Landesräte haben betont, dass Ziel sei möglichst viel Präsenzunterricht. Außerdem setze mach sich ein, um den Mensadienst und den Nachmittagsunterricht sicherzustellen.