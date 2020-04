Achammer über weitere Schritte zum Neustart

In einem Facebook-Statement am Samstagvormittag hat Landesrat Philipp Achammer über die weiteren Schritte zum Neustart der Wirtschaft informiert. Kurz davor hat Landeshauptmann Arno Kompatscher die Verordnung dazu unterzeichnet. Die Verordnung, in der weitere gewerbliche Tätigkeiten ermöglicht werden, stelle „einen großen bedeutenden Schritt“ dar, so Achammer. Die Maßnahmen greifen bereits ab kommender Woche.