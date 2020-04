Achammer: „Unterstützung für Familien und Unternehmen“

Auch am späten Mittwochabend gab Landesrat Philipp Achammer ein Live-Statement auf Facebook und informierte über die neuesten Entwicklungen. Er informierte, dass am Mittwoch nach den Sitzungen der Landesregierung und des Landtages wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden: Der Südtiroler Landtag hat rund 300 Millionen Euro für die verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen freigegeben. Achammer informierte, dass für die Kapitalbeiträge von kleinen Unternehmen 150 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die Auszahlung von den Beiträgen soll nun schneller erfolgen, so der Landesrat. Spätestens am Montag oder Dienstag sollen Unternehmen um einen Beitrag ansuchen können.