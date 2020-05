Achammmer: „Eine große Erleichterung für uns alle“

Nachdem das Landesgesetz zu Phase 2 in Kraft getreten ist, hat Landesrat Philipp Achammer am Samstagabend wieder die 10 wichtigsten Fragen der Bürger auf Facebook beantwortet. Er betonte, dass man weiterhin sehr vorsichtig sein muss und dass es wichtig sei, sich an die Regeln zu halten, um nicht mehr zu einem Lockdown zurückzukehren. Bei den Fragen ging es beispielsweise um die Öffnung von Schulen im Herbst, um die sozialen Kontakte von Kindern, Reisebestimmungen und um die Regeln im Gastgewerbe.