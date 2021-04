Adelsexperte Alexander von Egen: So geht es im britischen Königshaus weiter

Am 9. April ist Prinz Philip, Duke of Edinburgh und Prinzgemahl von Königin Elisabeth II., im hohen Alter von 99 Jahren gestorben. Am Samstag wird der beliebte Royal im engsten Kreise bestattet. Im STOL-Interview spricht der Kalterer Adelsexperte Alexander von Egen über den Prinzen, seine Ehe mit der Queen und wie es nun im britischen Königshaus wohl weitergeht.