Afghane in Bozen: „Sie werden alles verlieren“

Jawad (Name von der Redaktion geändert) ist gebürtiger Afghane, lebt in Bozen und ist selbst vor einigen Jahren vor den Taliban geflohen. Im Interview mit s+ erzählt er, wie er die Grausamkeiten in seinem Heimatland miterlebt und er denkt dabei vor allem an seine Familie, die im Krisengebiet ausharren muss.