Ålle zomm: Musikalisches Dankeschön fürs Durchhalten

An der Musikschule Bozen hätte im Juni das traditionelle Abschlusskonzert stattfinden sollen. Doch die Coronavirus-Pandemie hat dies verhindert. Die Lehrerschaft unter der Leitung von Direktorin Margarete Pohl hat den Spieß umgedreht – und für Schüler und Eltern ein musikalisches Dankeschön eingespielt: In der Eigenkomposition „Ålle zomm“ von Lehrer Stefan Geier kommen alle Instrumente vor, die in der Musikschule Bozen unterrichtet werden, auch die Stimme.