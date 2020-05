Freude im Altersheim: Musikanten musizieren für Bewohner

Freiwillige Musikanten haben in St. Martin bereits 2-mal an Sonntagen die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims St. Benedikt unterhalten – natürlich im Freien und mit großem Abstand. Einmal waren es Sonja Lang und David Ennemoser, das andere Mal Karl Pichler und seine Kollegen. Einige Seniorinnen und Senioren freuten sich so über die musikalische Abwechslung, dass sie sogar das Tanzbein schwangen.