Am Valentinstag: Meteorit erleuchtet Nachthimmel

Das ist romantisch: Am Valentinstag hat ein Meteorit den Nachthimmel der Millionenmetropole Melbourne in Australien erleuchtet. Fernando Braga hatte vom „Manhattan tower“ aus den Nachthimmel gefilmt, als um 22.40 Uhr Ortszeit der Meteorit beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühte.