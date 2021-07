Amazon-Gründer Jeff Besoz zurück aus dem All: Feier mit Champagner

Milliardär Jeff Besoz ist am Dienstag mit seiner privaten Rakete Blue Origin New Shepard erfolgreich ins Weltall geflogen und rund 10 Minuten später mit der Raumkapsel ebenso erfolgreich wieder in Texas auf der Erde gelandet. Nach der Landung fielen sich die Crew und der 57-Jährige in die Arme und feierten mit Champagner.