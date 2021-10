Andreas Gabalier freut sich schon auf Südtirol-Auftritt

Volks-Rock‘n’Roller Andreas Gabalier will seinen Fans in Südtirol die Wartezeit bis zum nächsten Konzert verkürzen und meldet sich daher exklusiv auf Stol in einer Videobotschaft zu Wort. „Die Vorfreude auf den Auftritt in Meran ist riesig“, so der 36-Jährige, der am 7. Juli beim Maia Music Festival 2022 auf dem Pferderennplatz auf der Bühne stehen wird.