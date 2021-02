Andreas Hofer trotz Corona Ehre erwiesen

Coronabedingt konnte am Sonntag die traditionelle Andreas-Hofer-Landesgedenkfeier beim Denkmal in Meran nicht abgehalten werden. Eine kleine Gruppe von Schützen ließ es sich unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen aber nicht nehmen, am Meraner Denkmal Kränze niederzulegen und des Sandwirts zu gedenken. Aufnahmen: Florian Mair