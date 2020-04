Andreas Seppis Cowgirls: Liv reitet mit 2 Monaten das erste Mal

Andreas Seppi und seine Frau Michela sind stolze Eltern der kleinen Liv. Das Mädchen hat am 20. Februar 2020 das Licht der Welt in Colorado erblickt. In ihrer Wahlheimat, den USA, genießen die Seppis gerade ihre Elternzeit. Mit dem jüngsten Beitrag auf Instagram von Michela Bernardi Seppi zeigt sich, dass die kleine Liv wohl die Liebe zu Pferden von ihrer Mama geerbt hat: Sie reitet nämlich auf dem Arm von Michela total entspannt ihre erste Runde – und scheint es richtig zu genießen. Zum Beitrag schreibt die stolze Mutter: „Das erste Mal auf dem Pferd. Ich bin sehr stolz.“