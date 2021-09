Angela Merkel: Der Abschied der Kanzlerin und Südtirol-Urlauberin

Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag, nach 16 Jahren im Amt tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel (67) nicht mehr an. Zum 1. Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte wird ein Bundestag gewählt, ohne dass ein amtierender Bundeskanzler um eine weitere Amtszeit wirbt. Bis ein Nachfolger/eine Nachfolgerin von Merkel feststeht, könnten einige Monate vergehen, denn der neue Bundestag wählt den Kanzler/die Kanzlerin. Am 14. März 2018 wurde Merkel zum 4. Mal zur Kanzlerin gewählt – 171 Tage nach der Bundestagswahl 2017. Dass es nach der Wahl 2021 ähnlich lange dauert, ist also nicht ausgeschlossen – bis dahin führt Merkel die Amtsgeschäfte weiter.