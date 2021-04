Angriffslustiger Oktopus geht auf Spaziergänger los

Am Strand von Geograph Bay in Australien war Lance Karlson mit seiner Tochter spazieren. Im seichten Gewässer sah er einen Oktopus. Als er den Achtarmigen Tintenfisch aus der Nähe filmen wollte, ging das Tier auf Karlson los. Wenig später beim Schwimmen saugte sich der Oktopus am Nacken des Mannes fest.