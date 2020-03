Ankunft Schutzausrüstung aus China per AUA-Flug

Videomaterial von der Ankunft zweier AUA-Maschinen mit Coronavirus-Schutzausrüstung aus China. Das Material soll am Dienstag von einem zivilen Frächter in Begleitung von Polizei und Militärpolizei nach Tirol und in weiterer Folge teilweise zur Grenze nach Südtirol gebracht werden, wo es den italienischen Behörden übergeben wird.