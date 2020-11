Anschlag in Wien - 8 Verdächtige bereits zuvor verurteilt

8 der 15 nach dem Terroranschlag in Wien Festgenommenen sind bereits wegen diverser Straftaten verurteilt worden. Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte, wurden 4 von ihnen wegen terroristischer Straftaten, 2 wegen unterschiedlicher Gewaltdelikten und 2 wegen eines versuchten Ehrenmordes in Linz verurteilt.