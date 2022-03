Apokalyptische Bilder: Einkaufszentrum in Kiew völlig zerstört

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht auf Montag ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Hauptstadt mit Raketen beschossen. Mehr als 12 Stunden nach dem Angriff brennt es in den Trümmern noch immer. Die apokalyptischen Bilder sind erschreckend.