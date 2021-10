So können tödliche Traktor-Unfälle vermieden werden

Bereits 13 tödliche Arbeitsunfälle, der Großteil davon in der Land- und Forstwirtschaft, hat der Direktor des Arbeitsinspektorates, Sieghart Flader, heuer in Südtirol zählen müssen. Und weil jeder Unfall einer zu viel ist, wie SBB-Obmann Leo Tiefenthaler am Dienstag im Safety Park bei einer Pressekonferenz zum Thema Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft betonte, bemüht man sich beim Bauernbund, die Zahl zu senken.