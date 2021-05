Asteroiden-Probe auf dem Weg zur Erde

Die NASA-Sonde „Osiris-Rex“ ist auf dem Weg zurück zur Erde. An Bord der Sonde ist eine 200 bis 400 Gramm schwere Gesteinsprobe vom Asteroiden Bennu. Von der Untersuchung der Proben des Asteroiden erhoffen sich die Wissenschaftler neue Erkenntnisse über das Sonnensystem. „Osiris-Rex“ startete 2016 in Cape Canaveral in Florida.