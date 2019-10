Atemschutz-Leistungsprüfung im Ahrntal

53 Atemschutztrupps - 51 aus Südtirol und 2 aus Deutschland - waren am Samstag in Steinhaus im Ahrntal, um eine Leistungsprüfung in Bronze, Silber oder Gold abzulegen. Südtirol Online war natürlich vor Ort.